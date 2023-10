Odore di marijuana da un furgoncino, dentro ci trovano 70chili di droga

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stato il forte odore di marijuana che proveniva dall’interno di un furgoncino bianco incolonnato nel traffico sulla Provinciale 2, per un incidente, ad attirare l’attenzione dei carabinieri di Platì che si sono avvicinati al veicolo, alla cui guida c’era tra l’altro un ragazzo già noto alle Forze dell’Ordine, quando quest’ultimo ha effettuato una manovra sospetta, svoltando in una traversa secondaria evidentemente per far perdere le proprie tracce.

I militari, però, sono saliti Immediatamente a bordo della loro auto e lo hanno bloccato, eseguendo una perquisizione che ha consentito di ritrovare nel bagagliaio del furgoncino ben 72 chili di canapa indica, che probabilmente era stata appena raccolta ed esfoliata.

Nell’abitacolo sono state sequestrate due maschere carnevalesche da clown, due smartphone e altrettanti ricetrasmittenti; il che lascia supporre che nella coltivazione e produzione della marijuana possa essere coinvolto direttamente anche un secondo soggetto.

Inevitabilmente sono scattate le manette per il conducente del mezzo, un 26enne pregiudicato che ora dovrà rispondere del reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e che è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.