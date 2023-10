La Fillea Cgil vince le elezioni della Rsu della socetà Ala Srl ex Rdb di Lattarico

"La Fillea Cgil stravince le elezioni della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) nell’azienda “Ala Srl” ex Rdb di Lattarico. La lista dei candidati della Fillea Cgil, sui 30 voti validamente espressi, ha ottenuto ben 21 voti, pari al 70%, eleggendo due candidati su tre, Carlo Mauro e Raffaele Sparano. A renderlo noto Giuseppe De Lorenzo, segretario generale Fillea Cgil Cosenza - Pollino.

"Le elezioni - continua la nota - per il rinnovo della Rsu dell’azienda Ala si sono svolte ieri pomeriggio presso lo stabilimento aziendale. Buona la partecipazione dei lavoratori, quasi il 100%. Sui 32 lavoratori aventi diritto, infatti, hanno votato ben 31 lavoratori (21 voti sono andati alla lista Fillea Cgil, 8 voti alla lista della Filca Cisl, un voto alla Feneal Uil e una scheda nulla).

E’ stato un vero e proprio successo non solo per i consensi avuti dai nostri candidati. Oggi ha trionfato la democrazia grazie alla quasi totale partecipazione al voto (circa il 97%) dei lavoratori. Il risultato di oggi pomeriggio non è altro che l'ennesima conferma dell'ottimo lavoro fatto dai nostri rappresentanti sul territorio della Provincia di Cosenza ad ogni livello.

Negli stabilimenti più importanti (Monier srl stabilimento di Montalto Uffugo, Italcementi di Castrovillari), così come nei grandi cantieri (il terzo Megalotto della 106 su tutti) siamo sempre il primo sindacato. Mi congratulo con gli eletti (Carlo Mauro e Raffaele Sparano) per l'ottimo risultato ottenuto, ringrazio di cuor tutti coloro che, per l’ottenimento di ciò, si sono impegnati in prima persona e coloro, circa il 70% dei lavoratori, che hanno sostenuto con il loro voto la nostra lista riconoscendo la Fillea Cgil come soggetto credibile, portatore di concretezza, competenza e serietà.

Un ringraziamento particolare va a tutti i lavoratori per la grande prova di democrazia dimostrata con la loro quasi totale partecipazione al voto”, ha dichiarato, a caldo, Giuseppe De Lorenzo, segretario provinciale di Cosenza della Fillea Cgil. “Esprimo grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto dalla nostra lista nelle elezioni delle Rsu presso l’azienda Ala Srl ex Rd di Lattarico.

Un risultato che ci impegna a continuare sulla strada intrapresa tesa a garantire la difesa dei diritti e delle tutele di tutti i lavoratori. Rispetto ai temi della salute e sicurezza, della tutela e dei diritti dei lavoratori e della legalità, in generale, sui luoghi di lavoro con questo risultato la Fillea dimostra che è stata, è e sarà al fianco dei lavoratori.

Su questi temi non abbiamo nulla da imparare, all’Ala di Lattarico lo abbiamo appena dimostrato”, è quanto ha dichiarato il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, nel commentare i risultati dell’elezione della Rsu presso l’azienda AlaSrl ex Rdb di Lattarico".