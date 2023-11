Cosenza. Controlli nel centro storico: un arresto, scoperta anche pistola modificata

I Carabinieri della compagnia di Cosenza hanno svolto, con il supporto del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito della città di Cosenza e dei comuni limitrofi.

In particolare, proprio nel centro storico di Cosenza, i militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un quarantunenne pregiudicato del posto, a seguito della violazione delle prescrizioni connesse all'affidamento in prova ai servizi sociali perché condannato per i delitti di lesioni aggravate e di addestramento all'uso di armi ed esplosivi. Nella circostanza, con il supporto di un'unità cinofila antidroga dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria", è stato accertato anche il furto aggravato di energia elettrica. Al termine degli adempimenti di rito, è stato trasferito presso il carcere cittadino.



Nel medesimo contesto operativo, sempre nel centro storico di Cosenza, veniva rinvenuta e sequestrata contro ignoti, abilmente occultata nel vano tecnico di libero accesso ai condomini di un edificio, una pistola tipo revolver a salve modificata, calibro 380 e marca Bruni, in buono stato d’uso, con un'ogiva bloccata nella canna. L’arma comune da sparo è stata sottoposta a sequestro probatorio per i successivi accertamenti tecnici.