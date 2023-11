La magia di Harry Potter nel centro storico di Cariati

A Cariati il 12 novembre dalle ore 14.00 il centro storico si colorera' con i colori delle 4 case della scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts; Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

È l'evento organizzato da Elena Ferraro presidente dell' associazione Zia Nenne', grazie al patrocinio dell' amministrazione comunale. Le strade e le piazze saranno decorate con bandiere e stendardi dei 4 gruppi ricreando Diagon Alley, la strada che ospita i vari negozi presso i quali i maghi di tutte le età fanno i loro acquisti.

"I libri e i film di Harry Potter - spiega Elena Ferraro - sono un fenomeno culturale globale: chiunque nel mondo conosce perfettamente il maghetto con gli occhiali e la cicatrice a forma di fulmine. L' evento è stato promosso in occasione del 25° anniversario della saga creata da J.K Rowling, saga che ha avvicinato tanti ragazzi al mondo della lettura, accompagnando la crescita di un'intera generazione e che accompagnerà quella di tante altre a seguire".

Non mancheranno gli spettacoli come la scuola di pozioni e di magia, l'Hogwarts Express, giochi itinerante e le sfide di Quiddich! Saranno presenti casette dove si potranno trovare prodotti di merchandising tutti rigorosamente a tema Harry Potter. Durante il corso della Giornata un super quizzone per i più preparati, la squadra vincente si aggiudicherà la Coppa delle Casate.