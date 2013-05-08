direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

A Cariati l’XI edizione della Mostra delle Arti-Premio Ausonia 2025

Cosenza Tempo Libero

Dopo dieci edizioni che hanno tracciato un solco profondo nella valorizzazione del talento artistico italiano, il Premio Ausonia, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati alle Arti e alla Cultura, si prepara ad aprire un nuovo e appassionante capitolo della sua storia.

L’XI edizione della Mostra delle Arti – Premio Ausoniab 2025 avrà luogo il 22 e 23 agosto nella splendida cornice di Cariati, in provincia di Cosenza: una nuova casa, una nuova famiglia, per nuove e avvincenti sfide.

"Il Premio Ausonia - scrivono i promotori - nato con la missione di onorare il meglio delle arti performative – dal cinema alla musica, dal teatro alla danza – si rinnova, pur restando fedele alla propria identità fondata su bellezza, talento e radici.

La scelta di Cariati non è casuale: un borgo affacciato sul mare, ricco di storia e cultura, che rappresenta simbolicamente l’incontro tra tradizione e futuro.Questa nuova edizione si preannuncia ricca di emozioni, incontri e grandi nomi dello spettacolo italiano, che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Ideatore e patron del Premio è Antonio Maria D’Amico, con il supporto del C.S.A.S.I., da sempre al fianco dell’iniziativa. Al timone della serata ritorna, dopo le straordinarie edizioni del 2019, 2020 e 2021, Savino Zaba, volto e voce Rai.

Con il Patrocinio di Rai Calabria e la Media Partnership ufficiale di Rai Isoradio e Rai Libri, il Premio Ausonia 2025 rafforza ulteriormente la propria rilevanza nazionale. Il sostegno della Rai testimonia il riconoscimento del valore culturale, artistico e sociale della manifestazione, che verrà accompagnata anche da attività editoriali, promozionali e di comunicazione dedicate.

Sotto il segno del tema 2025, “Radici di Luce”, il Premio Ausonia si prepara a risplendere più che mai, celebrando la forza della cultura come leva di rinascita e coesione.