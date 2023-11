Incidente sul lavoro a Corigliano-Rossano: operaio muore schiacciato dal muletto

Drammatico incidente sul lavoro a Corigliano-Rossano, costato la vita ad un uomo intendo ad utilizzare un muletto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato finendo per schiacciarlo. È successo in un'azienda sita in località Forello, dove sono subito intervenuti i medici del 118 che hanno allertato l'elisoccorso.

La vittima - un quarantacinquenne originario del bresciano, e trasferitosi da poco tempo proprio nella città calabrese - è rimasta schiacciata dal peso dell'elevatore, morendo poco dopo il trasporto in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso, al fine di chiarire la dinamica dell'incidente.