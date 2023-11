L’auto va in panne dopo una serie di furti: denunciati quattro stranieri

Tutta colpa di una gomma forata. Se non avessero avuto problemi all'auto probabilmente sarebbero riusciti a farla franca i quattro soggetti arrestati dalla Polizia Stradale lo scorso 2 novembre lungo l'Autostrada A2, precisamente tra gli svincoli di Montalto e Torano: proprio gli agenti, impegnati in regolari controlli stradali, avevano notato due veicoli fermi di cui uno in panne, e si erano fermati a prestare soccorso.

Un'attenzione decisamente non gradita dal gruppo, che si sarebbe da subito mostrato insofferente e persino infastidito dalla presenza delle forze dell'ordine.

Visto l'atteggiamento sospetto dei soggetti - tutti di nazionalità straniera - i poliziotti hanno deciso di svolgere un controllo più approfonditi tramite l'ufficio immigrazione della Questura di Cosenza.

Una rapida visione delle immagini di videosorveglianza ha poi permesso di scoprire come il gruppo avesse occultato, poco distante dalle auto, diversi borsoni nascondendoli tra la vegetazione.

Recuperati, all'interno c'erano bottiglie di liquori e materiale di profumeria per un valore complessivo di oltre 4 mila euro. Tutta merce rubata, sia nella provincia di Cosenza che fuori.

Il materiale sequestrato è stato poi riconsegnato ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto, mentre per i quattro è scattata una denuncia a piede libero per ricettazone e la richiesta di espulsione.