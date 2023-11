Perde il controllo dell’auto e finsice fuori strada. Estratta dalle lamiere

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, nel catanzarese, è stata impegnata per un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, al km193, in direzione del capoluogo, nel comune di Simeri Crichi,

L’unica vettura coinvolta, una Lancia Y, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è finita fuori dalla carreggiata. A bordo la sola conducente che è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

La malcapitata è stata immobilizzata con dei presidi sanitari e poi estratta dall’auto ed affidata al personale del Suem118 per le cure del caso ed il suo trasferimento in ospedale.

L0intervento dei vigili del fuoco ha consentito la messa in sicurezza del sito e del mezzo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Simeri Crichi per gli adempimenti di competenza. Al momento si registrano disagi per la viabilità, ma il transito sulla Ss 106 è attivo in ambedue i sensi di marcia.