HR: come migliorare la gestione del personale grazie ai software

La digital transformation ha permesso di implementare i processi interni alle aziende, andando così ad ottimizzarne la produttività.

Adottare soluzioni avanzate diviene quindi importante per semplificare le attività in ciascuna area. Semplificazione che si traduce in un risparmio dei tempi e dei costi solitamente necessari per la gestione del business.

In particolare, nel settore HR, adottare strategie efficaci per la gestione del personale si rivela fondamentale al fine di organizzare e controllare tutte le operazioni legate alle risorse umane, dal recruiting, all’elaborazione delle paghe, dalla formazione, alla valutazione delle performance.

Si tratta infatti di funzioni fondamentali che vanno ad impattare in modo significativo sul business e sul funzionamento dell’azienda. Servirsi di sistemi all’avanguardia favorisce, quindi, non solo il corretto svolgimento di tutte le operazioni relative alla gestione del team, ma consente anche di migliorare i procedimenti ad essa legati.



L’importanza di affidarsi a software per la gestione del personale

Tra le soluzioni attualmente più richieste ed efficaci per la gestione del personale figurano dei software dedicati, sviluppati da aziende specializzate che propongono strumenti di ultima generazione studiati per perfezionare le attività dell’area HR.

Ne costituisce un esempio TeamSystem, realtà italiana con oltre 40 anni di esperienza che sviluppa software pensati per aiutare aziende e professionisti a migliorare il proprio business grazie alla digitalizzazione dei principali processi interni.

Nel dettaglio, per migliorare la gestione del personale è possibile avvalersi delle soluzioni TeamSystem HR, una gamma di prodotti dotati di tecnologia in cloud in grado di soddisfare le necessità di micro imprese e PMI.

Possono infatti essere configurati in base alle necessità delle aziende, garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle informazioni riguardanti i dipendenti, informazioni a cui sarà possibile accedere in qualsiasi momento mediante tool facili da utilizzare. Inoltre, il loro sistema modulare rende i software di TeamSystem adattabili a qualsiasi realtà e ad ogni funzionalità.



Le caratteristiche dei software per la gestione del personale

Gestire il personale attraverso i software significa innanzitutto avvalersi di una risorsa con cui condividere informazioni in modo sicuro e veloce, così da facilitare l’organizzazione e la trasmissione dei dati.

Naturalmente, le migliori piattaforme permettono di effettuare numerose operazioni, a partire dalla rendicontazione delle spese dei dipendenti. Tra queste infatti ci sono, per esempio, i costi delle trasferte e dei viaggi di lavoro. I software di TeamSystem, per esempio, consentono non solo di allegare eventuali giustificativi delle spese sostenute, ma anche di riconoscere e bloccare i rimborsi che hanno superato il budget stabilito.

Inoltre, con i software è possibile gestire anche l’assegnazione delle dotazioni, andando così ad integrare l’anagrafica già inserita all’interno del sistema, in modo da avere una panoramica chiara del ruolo ricoperto dal dipendente e di quelli che sono i dispositivi o gli oggetti assegnatigli. Per tenere traccia di tutte le dotazioni, è utile inserire all’interno del tool l’apposita documentazione.

Con le soluzioni TeamSystem HR, inoltre, è possibile integrare il modulo con cui amministrar anche il welfare, particolarmente utile per gestire la policy del welfare aziendale per ogni lavoratore. Questo è uno dei benefit che le aziende scelgono di offrire ai propri dipendenti, al fine di fornirgli un incentivo che potrebbe essere utile a migliorarne la produttività.

Naturalmente, i migliori software per la gestione del personale sono in grado di supportare le PMI anche nelle operazioni di recruiting, partendo dagli incentivi e dagli sgravi contributivi di cui le aziende potrebbero usufruire quando scelgono di ampliare il team lavoro e assumere nuove figure qualificate.

Per rendere accessibile il software in qualsiasi momento, inoltre, realtà di riferimento come TeamSystem mettono a disposizione un’app mobile che offre numerosi vantaggi sia ai dipendenti che all’azienda. Nel primo, caso, per esempio, i lavoratori possono controllare l’anagrafica, la documentazione relativa alla contrattualistica ed i cedolini paga.

Inoltre, hanno l’opportunità di inserire le note spese e chiedere ferie e permessi in modo facile e veloce. Il datore di lavoro, invece, può controllare in tempo reale le valutazioni dei dipendenti, accettare la richiesta di permessi o ferie, monitorare la timbratura e le attività del team.

Scegliere di affidarsi per la gestione del personale a software come quelli di TeamSystem permette quindi alle aziende di diverse dimensioni di organizzare il lavoro in modo efficiente, potendo contare su soluzioni tech innovative, progettate per adattarsi a qualsiasi esigenza.