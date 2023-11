Festa dell’Albero: a Corigliano-Rossano se ne piantano di nuovi a Matassa

Arriva la ventottesima edizione di Festa dell’Albero, la storica campagna di Legambiente, che sarà celebrata in questo weekend in tutta Italia in vista della Giornata nazionale degli alberi indetta per il 21 novembre.

Per la Festa, sostenuta dal partner AzzeroCO2, sono in programma decine di eventi in tutte le regioni organizzati dai circoli locali in collaborazione con scuole, istituzioni, associazioni e imprese.

“Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi”, è questo il messaggio e l’invito ad agire che arriverà a gran voce dalle città italiane per celebrare gli alberi e i loro fondamentali benefici.

Ed anche il Circolo Corigliano Rossano sarà protagonista nella Festa dell’Albero con l’evento programmato per domani, 19 novembre alle 10:30 in collaborazione con il WWF e a cui parteciperanno l’Amministrazione ed il consiglio comunale dei Ragazzi.

Tutti uniti per mettere a dimora nuovi alberi nel quartiere Matassa, in quello che sci si augura diventi un polmone verde dell’area urbana e che dovrà essere un beneficio non solo per la comunità locale ma contribuire a raggiungere gli obiettivi del progetto europeo Life Terra di cui Legambiente è unica referente italiana.

Grazie a Life Terra da due anni circa è stato creato in tutta Europa un movimento di cittadini che ha coinvolto amministrazioni, associazioni, imprese e personaggi del mondo dello sport e della musica con l’obiettivo di far nascere una rete che nel tempo possa arrivare a mettere a dimora 500 milioni di alberi a livello internazionale e tutti georeferenziati tramite una web-app, con la previsione della cura loro e del loro monitoraggio.

“Gli alberi sono il nostro alleato numero uno nel contrasto alla crisi climatica, migliorerebbero la qualità della vita dell’uomo nelle nostre città a partire dalla riduzione dell’inquinamento dell’aria e del suolo fino al contrasto al fenomeno delle “isole di calore” nelle aree urbane, alla salvaguardia della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. È per questo che, come ogni anno, cerchiamo di evidenziare la forza degli alberi e che tocca a noi metterli a dimora numerosi e, soprattutto, prendersene cura nel tempo”. Le messe a dimora di alberi nelle città italiane sono anche frutto delle donazioni del 5 per mille in favore di Legambiente.