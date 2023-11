Omicidio nel reggino: uccisa guardia medica, ferito il marito

Hanno già avviato le indagini gli uomini della polizia del commissariato di Taurianova e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, sull’omicidio avvenuto stamani sulla strada provinciale 2 che collega la popolosa cittadina del reggino a Santa Cristina d’Aspromonte.

Vittima del killer, un medico, Francesca Romeo, di 67 anni La professionista sanitaria, da quando finora appresso, aveva terminato il suo turno di guardia medica proprio a Santa Cristina, piccolo centro di poco meno di 800 abitanti nella zona collinare della Piana di Gioia Tauro.

Romeo era in auto col marito, Antonio Napoli (di 66 anni) anch’egli un medico in servizio nel Centro salute mentale di Palmi, quando lungo la provinciale qualcuno - si ipotizza due persone appostate nei terreni circostanti -, nei pressi di una curva a gomito, ha esploso dei colpi di arma da fuoco che l’hanno attinta mortalmente ferendo di striscio anche il coniuge che, soccorso, è attualmente ricoverato in ospedale.

La vittima era originaria di Seminara, dove viveva col marito che è invece di Locri.

