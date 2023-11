Stop alla carne sintetica, Molinaro (Lega): “Grande conquista”

Pietro Molinaro

Con una grande, convinta, costante mobilitazione nata dal basso con le firme dei cittadini delle delibere dei comuni e l’adesione anche di associazioni e movimenti, il Parlamento ha approvato la proposta della Coldiretti “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”. No quindi alla carne sintetica prodotta in laboratorio.

“Un grande risultato per l’Italia e anche per la Calabria – commenta il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro – a difesa della nostra zootecnia che può contare su un patrimonio di grande rilevanza e che è presidio essenziale nelle aree interne. Una legge che è dunque un impegno a difesa della dieta mediterranea che è nata proprio in Calabria. Mettiamo in sicurezza l’agricoltura di qualità contro qualcosa che non può essere messo sullo stesso piano del nostro cibo tradizionale, autentico, prodotto nelle nostre campagne e nei nostri allevamenti e che ha molte incognite su salubrità e sicurezza per le persone.

"Esprimo poi - continua Molinaro – la mia più sentita solidarietà al presidente di Coldiretti, l’amico Ettore Prandini, che da grande leader degli agricoltori quale è, ha difeso, davanti ad inaccettabili provocazioni, chi ogni giorno con la propria famiglia, lavora duramente per garantire cibo e sviluppo".