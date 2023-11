Tragico incidente sulla statale 106, un morto ed un ferito

Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 106 Jonica, in prossimità del km 42,200 a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, tra due mezzi, una Fiat Panda e una Fiat Grande Punto.

A causa del sinistro si sono registrati inevitabilmente rallentamenti, in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Presente sul posto il personale del Suem 118, delle Forze dell'Ordine e dell’Anas è per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.