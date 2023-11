Le criptovalute conquistano il settore del gaming

Il gaming, da oggi, può contare sulla presenza di un nuovo alleato: nello specifico, le criptovalute. Si parla infatti di una rivoluzione che ha già modificato le politiche di molte software house, ora interessate ad integrare le criptomonete nei propri prodotti. Gli sviluppatori di videogames, nella fattispecie, hanno lanciato una serie di giochi che permettono agli utenti svariate opportunità, come la possibilità di guadagnare monete digitali o NFT, o di usarle per giocare e per scommettere. Una novità che cambia in modo radicale l'interazione dei player con il gaming, rendendo questo rapporto più dinamico.

Le criptovalute nel gaming: una sinergia vincente

Il gaming non è una semplice attività ricreativa, ma un'industria miliardaria sempre attenta alle novità tecnologiche. Ed è qui che si incastrano alla perfezione le criptomonete, che hanno consentito alle software house di creare un modello noto come "Play to Earn", ovvero "Gioca per Guadagnare". In sintesi, i player hanno la possibilità di monetizzare le proprie abilità in game e il tempo trascorso all'interno del mondo virtuale dei videogiochi di questa categoria. Le criptovalute, ovviamente, sono diventate un asset ideale per sostenere questo meccanismo.

Ma come funziona il play to earn? Semplicemente, i giocatori guadagnano criptomonete o token non fungibili ogni volta che completano un obiettivo, come l'annientamento di un boss. Queste monete, poi, possono essere vendute, scambiate o accumulate in attesa che il loro valore aumenti. Da sottolineare il fatto che, nella maggior parte dei casi, ogni gioco crypto adotta una propria valuta, e dunque il suo valore è inevitabilmente legato al successo del videogame che la produce.

Il fenomeno dei casinò crypto online

Anche l'industria dei casinò online sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, ancora una volta per via delle opportunità concesse dalle criptovalute. Si fa riferimento nello specifico ai crypto casino , le cui recensioni possono essere lette sui blog specializzati. Queste piattaforme, che comunque mantengono la medesima struttura dei casinò online classici, consentono di depositare e di prelevare il denaro basandosi appunto sulle criptomonete, invece delle solite valute come l'euro o i dollari.

Si parla di elementi che giustificano il grande successo dei casinò con criptomonete, e che fanno intuire quanto segue: il trend dei games crypto è destinato ad espandersi in modo sempre più veloce. Un altro fattore che va tenuto in forte considerazione è la sicurezza delle transazioni effettuate con le criptovalute, protette da sistemi di crittografia avanzati e difficilmente violabili.

Le sfide e le prospettive future

Nonostante le numerose opportunità, l'adozione delle criptovalute nel settore del gaming presenta ancora delle criticità. Innanzitutto, come anticipato poco sopra, i giochi crypto adottano delle valute proprietarie che potrebbero perdere valore rapidamente, dando dunque vita ai classici fenomeni legati alla speculazione e alla creazione di bolle destinate ad esplodere nel breve termine.

La volatilità delle criptovalute è un fattore noto che, non a caso, segna in modo profondo anche il trading e gli investimenti in questo settore. Nei giochi play to earn può essere applicato il medesimo concetto, anche se in forma nettamente inferiore, e dunque meno rischiosa da un punto di vista finanziario.