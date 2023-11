Promozione, la Rossanese si gode il primato in classifica

La Rossanese calcio del Presidente Fabio Abbruzzese e di mister Luca Aloisi, vincendo in casa (2-1) contro l'Amantea allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Viale Sant'Angelo domenica 19 novembre 2023 per quanto riguarda l'undicesima giornata di andata, rimane da sola al comando della classifica nel girone “A” del Campionato di Promozione calabrese con 26 punti all'attivo frutto di 8 vittorie e 2 pareggi.

Da sottolineare, in modo particolare, l'eccellente lavoro svolto da Mister Aloisi e l'impegno da parte dei calciatori in campo. Straordinario, tra l'altro, il supporto della “Curva Sud Rossano” che, grazie al loro prezioso e fondamentale incitamento, rappresentano il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Questa la classifica: ASD Rossanese calcio (26 punti), Sersale Calcio 1975 (21 punti), Altomonte (21 punti), Trebisacce calcio (19 punti), Soccer Montalto (19 punti), D.B. Rossoblù Città di Luzzi (19 punti), Città Amantea 1927 (19 punti), Campora calcio (18 punti), V.E. Rende (14 punti), Cassano Sybaris (13 punti), Mesoraca calcio (13 punti), Mangone calcio (10 punti), Cotronei calcio (7 punti), San Fili 1926 (7 punti), Mirto-Crosia (6 punti), Juvenilia Roseto Capo Spulico (6 punti).

Piena soddisfazione è stata manifestata dal Presidente Fabio Abbruzzese, oltre dall'intera dirigenza, per la meritata vittoria e per i risultati importanti ottenuti finora dalla squadra che sta facendo sognare i tanti tifosi e supporters di fede rossoblù.