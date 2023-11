Pallanuoto femminile, serie A1: Pareggio tra Cosenza e Bogliasco

Rammarico ma anche consapevolezza che la squadra c'è. La crescita delle ragazze è evidente ed il campionato ancora lungo. Pareggiano Cosenza e Bogliasco nella piscina di Campagnano.

11-11 pari il risultato finale. 2-2, 5,5, 3-2 e 1-2 i rispettivi parziali. Quattro realizzazioni per Morrone e tre per Ciudad, due per Ermakova ed una a testa per Mandelli e Nisticò.

L'Olio di Calabria Igp ha affrontato l'ultima gara del girone d'andata valevole per il campionato di serie A1 femminile dinanzi al solito grande pubblico. Una cornice meravigliosa, con canti e cori fino alla fine. L'obiettivo della salvezza si può centrare. Arbitri della gara sono stati Federico Braghini e Stefano Scappini.

Il commento a fine gara è della giocatrice Alice Mandelli: "Si poteva forse fare qualcosina in più ma siamo convinte che ci sia solo da crescere. Stiamo iniziando a raccogliere ciò che seminiamo in un campionato difficilissimo. Quindi, tutto sommato, usciamo dalla piscina con il sorriso", le sue parole che sintetizzano, anche, il pensiero del presidente Manna e della società Aqa.