Disservizi del sistema CalabriaSue: i tecnici chiedono di incontrare il governatore Occhiuto

I presidenti degli ordini professionali della Calabria tornano a scrivere al presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto e al presidente di Fincalabra, Alessandro Zanfino.

Il problema è cattivo funzionamento del portale CalabriaSUE, le cui disfunzioni stanno mettendo in grave crisi le attività, tra gli altri, degli utenti tecnici da loro rappresentati.

I presidenti degli ordini, nella missiva, ricordano che non è la prima volta che denunciano i problemi del sistema: “le pratiche edilizie - scrivono - per la maggior parte hanno delle tempistiche contingentate dalle norme e leggi di settore, e che il portale CalabriaSUE costituisce l’unico punto a cui il cittadino o un suo tecnico incaricato può rivolgersi in ordine a tutte le procedure amministrative riguardanti i propri interventi edilizi, appare evidente come queste interruzioni sostanziali, anche intese come perpetrate inaccessibilità e ridotte fruibilità del sistema, rappresentino una fonte di preoccupazione circa i danni che potrebbero cagionarsi”.

Per questo i presidenti dell’Ordine Ingegneri Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia; Ordine Architetti e PPC Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia; Ordine Dottori Agronomi e Forestali Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia; Ordine Geologi della Calabria; Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia; Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia chiedono un incontro urgente alla Regione per risolvere una volta per tutte la questione.