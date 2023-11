Detenzione di armi e stupefacenti, denunciati in due a Cosenza

Proseguono i controlli nel centro di Cosenza: gli agenti di Polizia, sotto il coordinamento della locale Questura, proseguono con le verifiche mirate volte a contrastare lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche di armi e munizioni clandestine.

Un uomo, fermato per un controllo mentre passeggiava per le vie della città, si è da subito mostrato insofferente alle attenzioni degli agenti, finendo così per attirare la loro attenzione. Già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso - a seguito di una perquisizione domestica - di due involucri contenenti cocaina e marijuana, nascosti in cucina assieme ad un bilancino di precisione.

Oltre allo stupefacente gli agenti hanno rinvenuto però anche due proiettili calibro 38 special e ben 7 confezioni sigillate di Gratta & Vinci di provenienza illecita Durante i controlli l'uomo sarebbe poi andato in escandescenza, ed avrebbe tentato di colpire gli agenti e di spintonarli. Al termine delle attività, però, è stato denunciato per l'illecita detenzione del munizionamento.

Un altro soggetto invece, già posto agli arresti domiciliari, è stato oggetto di un controllo da parte dei poliziotti che hanno svolto una perquisizione della sua abitazione. All'interno (anche in questo caso) di un mobile da cucina è stato rinvenuto un involucro contenente dell'hashish, nascosto all'interno di un barattolo di vetro. Anche in questo caso è scattata una denuncia per detenzione di stupefacenti.