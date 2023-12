Non accetta di essere lasciato, stalkerizza l’ex che lo denuncia: scattano le manette

Un 42enne cosentino è finito in arresto con l’accusa di aver stalkerizzato l’ex fidanzata. Le manette sono cattate al termine di una rapida attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica locale, avviata dopo che il 19 novembre scorso la presunta vittima ha sporto denuncia agli agenti della Sezione Volanti.

In particolare, la donna si è presentata in questura ed ha raccontato di avere avuto con l’indagato una relazione definita “complicata e travagliata”, nata prima come clandestina e poi trasformatasi in una frequenza assidua e stabile.

Le asserite persecuzioni sarebbero invece iniziate dal novembre scorso quando l’uomo, saputo che la fidanzata voleva interrompere definitivamente la relazione, avrebbe iniziato a tempestarla di chiamate e messaggi, oltre che a presentarsi sotto casa per incontrarla, e così indurla a riallacciare il rapporto.

Il racconto della donna si è però arricchito un episodio grave: il 19 novembre, il 42enne l’avrebbe raggiunta nella sua casa estiva, tentando di entrare.

L’arrestato, al rifiuto della vittima di riprendere la relazione, avrebbe minacciato di rovinarla e di farla restare sola, ed inoltre, mentre la donna, impaurita, saliva a bordo della sua auto per tentare di allontanarsi e raggiungere il capoluogo, gli avrebbe ostruito la strada mettendo la sua macchina di traverso.

L’indagine avviata subito dal personale della Squadra Mobile, e coordinata dalla Procura di Cosenza, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, ha trovato così il suo epilogo ieri, primo dicembre, quando il 72enne è finito ai domiciliari.