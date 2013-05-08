Controlli a Cosenza e nell’hinterland: chiuso un locale, tre denunciati

Un’attività commerciale chiusa per preservare e garantire la sicurezza dei cittadini; tre persone che sono state denunciate per truffa e atti persecutori, ed altre quattro quelle segnalate alla Prefettura come assuntrici di stupefacenti.

Sono questi alcuni dei risultati conseguiti nello scorso weekend dagli uomini delle Volanti della polizia di Cosenza che nell’ambito dei controlli disposti dal Questore Giuseppe Cannizzaro, coadiuvati dai colleghi dei Commissariati distaccati, hanno anche identificato in tutto 321 soggetti, verificato 146 veicoli ed elevato diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati ulteriormente nelle località turistiche in vista dell’approssimarsi del ponte di Ferragosto.