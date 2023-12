Crotone. Nell’officina si “aggiustava” l’eroina, 55enne in manette: gliene scovano un chilo

Un controllo effettuato in un locale adibito ad officina ed utilizzato da un soggetto noto per i suoi precedenti per droga, ha consentito di ritrovare e sequestrare a Crotone circa un chilo di eroina, mentre per l’uomo, un 55enne, sono scattate le manette e si sono spalancate le porte della Casa Circondariale locale, dove ora resterò a disposizione della Procura della Repubblica dovendo rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A fare la scoperta, nel quartiere popolare dei “300 alloggi”, nel capoluogo pitagorico, sono stati gli uomini della Squadra Mobile, collaborati da un’unità cinofila della Questura di Vibo Valentia.

Una meticolosa perquisizione nell’officina, grazie anche al fiuto del cane antidroga “Digos”, li ha così condotti fino a due panetti, che erano stati nascosti abilmente, avvolti con del nastro adesivo.