Fontana nuovo presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano

Salvatore Fontana è stato eletto nuovo presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano. La cerimonia è avvenuta nella sala convegni del palazzo intitolato a Madre Isabella De Rosis con sede in Rossano centro alla presenza del presidente uscente Natale Bruno e dell'intero direttivo.

Questo è formato da: Noemi Sommario (vicepresidente), Cataldo Diaco (vicepresidente), Paolo Otranto (tesoriere), Domenica Rizzuti (segretaria), Saverio Palopoli (Ufficio Legale), Chettina Straface, Margherita Carignola e Francesco Filomia. Con l’elezione del nuovo presidente, dunque, si è voluto dare continuità a quanto fino ad oggi è stato fatto, sia a livello organizzativo e sia nell’organizzazione degli eventi. Inoltre si aggiungono al Movimento nuovi ragazzi, i quali hanno già avuto esperienza associativa nel mondo della disabilità e nel settore sociale.

Natale Bruno, dopo aver illustrato brevemente le tappi salienti dei sette anni di presidenza, supportato anche da un video riassuntivo con foto e ricordi, ha ringraziato tutti i presenti, in modo particolare quanti hanno contribuito fattivamente a rendere il Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano ormai un punto di riferimento nel territorio, come presidio credibile in difesa della vita e della dignità di ogni persona.

Il Presidente uscente Natale Bruno ha concluso il suo intervento ricordando la necessità di battersi sempre e con autorevolezza per ogni essere umano in difesa della verità insita nella natura dell'uomo e della donna, della quale la famiglia ne rappresenta la sintesi. Valori non barattabili con nessun compromesso, anche a costo della propria vita. “In questi sette anni – ha dichiarato Bruno (eletto presidente nel 2016) – abbiamo sempre mantenuto ferma la bussola dei valori nella direzione dell’etica cattolica militante a tutela dell’uomo, rafforzando il senso e l’efficacia l’impegno del Movimento sulle grandi questioni.

Ringrazio l’Arcivescovo di Rossano-Cariati S.E. Mons. Maurizio Aloise, il suo predecessore, oggi Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto, S.E. Mons. Giuseppe Satriano, tutti gli Uffici Diocesani, gli amici ed i riferimenti personali di sempre che, nel costante impegno sociale, politico e culturale, mi hanno affiancato con discrezione e saggezza in questi anni: dall’Ordinario Militare d’Italia, S.E. Mons. Santo Marcianò agli ex sindaci di Rossano Giuseppe Caputo ed Orazio Longo, dal promotore sociale Mario Smurra ai filosofi Gianpietro Calabrò e Pietro Grassi, che attraverso il loro contributo di idee e suggerimenti hanno impreziosito la reputazione complessiva dell’azione congiunta portata avanti in questi anni. Rivolgo, infine, i migliori ed affettuosi auguri di buon lavoro al nuovo Presidente Salvatore Fontana”.

Il nuovo presidente sarà coadiuvato dal decano Francesco Saverio Ardito, da don Antonio Martello, da Aquilina Sergio, da Chettina Straface e da tutti gli altri che, in questi anni, hanno sostenuto con la loro esperienza e la loro tenacia il percorso di MPV. Nel corso della significativa cerimonia, poi, è stato premiato Giovanni Russo, studente dell’ITI “Ettore Majorana” di Rossano, come vincitore del Concorso del Movimento per la Vita. Lo studente ha presentato un corto da lui realizzato dalla traccia “L'accoglienza della vita nascente è un valore importante per la Generazione Zeta?”

La cerimonia è terminata con gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, Salvatore Fontana, e con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Antonio Martello in cui sono stati ricordati, a vario titolo, quanti sono stati legati alla storia del Movimento per la Vita e che non ci sono più: Carlo Casini, Silvio Licciardi, Aldo Madeo, Serafina Urso e Dora Aversente. In seguito, poi, è stato offerto un ricco buffet dolce e salato a tutti i presenti. Auguri e buon cammino al neo-eletto presidente Salvatore Fontana chiamato alla guida del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano.