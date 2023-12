San Demetrio Corone. 42enne morto, caduto da tetto su cui lavorava

Non è deceduto per il crollo del solaio - come si era ipotizzato nelle prime ore della tragedia - Daniele Gassoso, il 42enne originario di Acri morto oggi a San Demetrio Corone, nel cosentino (QUI).

L’uomo, da quanto appreso, pare stesse invece eseguendo, per conto di una ditta, dei lavori tra il tetto ed il solaio dell’abitazione di contrada Scifo, quando per cause ancora tutte da chiarire, sarebbe precipitato nella stanza sottostante.

Immediati sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno fanno intervenire anche l’elisoccorso, ma per Gassoso non c'è stato purtroppo nulla da fare: la caduta gli è stata fatale.

Sull’accaduto, intanto, hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione locale e della compagnia di San Marco Argentano, indagini che sono coordinate Procura di Castrovillari che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del 42enne, che nel frattempo è stata portata nell’ospedale di Rossano.