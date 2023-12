San Demetrio Corone. Crolla il tetto di casa, 42enne muore sotto le macerie

Un 42enne di Acri, Daniele Gassoso, è rimasto vittima quest’oggi di un tragico incidente avvenuto a San Demetrio Corone, centro di poco più di 3 mila abitanti, nell’entroterra cosentino.

La vittima è morta sotto le macerie del soffitto crollato in una abitazione che si trova in contrada Lumarino. Sulle cause del cedimento del tetto sono ovviamente ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri che sono giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 che, comunque, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne. Presente anche un elisoccorso.

(notizia in aggiornamento)