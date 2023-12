Crotone, le fototrappole immortalano altri “zozzoni”: sanzioni anche a Papanice

Prosegue l'attività di controllo della Polizia Locale di Crotone, al fine di evitare e reprimere l'abbandono di rifiuti ingombranti presso i cassonetti dislocati lungo la città. Sotto il coordinamento del comandante Francesco Iorno, sono state installate nuove fototrappole in prossimità dei cassonetti anche nella frazione di Papanice.

Numerose le attività di controllo, svolte anche tramite agenti in borghese e relativi appostamenti. Fondamentale l'impiego di fototrappole che, come nel caso in foto, hanno permesso di cogliere sul fatto e sanzionare un soggetto proprio in Papanice. Le attività proseguiranno serrate, sopratutto nel periodo festivo.