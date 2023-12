Crotone. Auto prende fuoco mentre è in marcia, fa appena in tempo a parcheggiare

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono stati dei passanti ed altri automobilisti ad avvisarlo che dalla sua vettura provenivano delle fiamme: il malcapitato, mentre era in marcia nel traffico cittadino, resosi conto della gravità della situazione, e per evitare ulteriori danni si è così diretto in un parcheggio abbandonando dove nel frattempo, l’auto ha preso fuoco.

È accaduto ieri sera, a Crotone. Intorno alle 19 del fatto è stata avverta la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha mandato sul posto, in via G. Falcone, in pratica alle spalle del Palamilone, ha trovato la vettura, una Mercedes, avvolta dalle fiamme, che nel frattempo avevano raggiunto anche una Fiat Punto che era anch’essa nel parcheggio. Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi del caso.