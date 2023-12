Catanzaro. Travestiti da carabinieri entrano in casa e truffano una ragazza

Una truffa perpetrata con particolare abilità da persone che si sono spacciate per Carabinieri senza, però, indossarne le uniformi, quella consumata in via Buccarelli di Catanzaro da alcuni soggetti che al momento sono ancora non identificati.

Da quanto appreso, ieri sera, i malviventi sono entrati in una abitazione delle centralissima via del capoluogo dopo che ad aprirgli sarebbe stata una ragazza minorenne che sarebbe pare sia stata anche imbavagliata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Volante e della Squadra Mobile della questura cittadina che hanno avviato le indagini.