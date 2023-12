Crotone. Piazza Pitagora cambierà volto: ok della Giunta alla riqualificazione

Cambiare volto a Piazza Pitagora, salotto buono del centro cittadino di Crotone. È il proposito dell’amministrazione Voce tant’è che la Giunta ha dato mandato al Settore IV dell’Ente di predisporre un progetto di riqualificazione che ne valorizzi la rilevanza urbanistica, ne recuperi la memoria storica, garantendo spazi di incontro e di scambio culturale tra i cittadini anche attraverso la pedonalizzazione degli spazi.

L’idea nasce su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco e l’esecutivo ha già approvato l’atto di indirizzo finalizzato alla riqualificazione della piazza che porta il nome del filosofo simbolo della città.

“In realtà - come spiega lo stesso Greco - la riqualificazione della piazza parte da lontano, perché era uno dei cardini della programmazione dell’amministrazione. L’evento televisivo, che ha indotto ad una modifica dell’attuale assetto della piazza, contribuisce ad accelerare un percorso che è già frutto di studio e di analisi da parte dell’Ente”.

“Nel corso degli anni, infatti - prosegue l’assessore - la piazza ha subito vari rimaneggiamenti che hanno riguardato, in particolare, la pavimentazione con sovrapposizioni via via di minor pregio fino ad arrivare all’attuale manto bituminoso. A questo si aggiunge un arredo urbano sempre più scarno e la stessa mobilità l’ha trasformata a poco più di una rotatoria utile solo a regolare il traffico veicolare”.

“Nelle nostre intenzioni, ma credo di interpretare il sentimento dei cittadini, la piazza deve diventare il salotto della città, un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono e assumono il fulcro della vita urbana, in coerenza anche con gli altri interventi di riqualificazione che sono in corso e che stiamo mettendo in campo” conclude Greco.