Il Kiwanis “Città degli Enotri” traccia il bilancio delle attività avviate

La tradizionale conviviale di Natale è stata per il Kiwanis “Città degli Enotri” di Cosenza una occasione per tracciare il bilancio delle attività avviate e quelle in programma per il nuovo anno. Nel corso dell’incontro a Rende l’ingresso di nuovi soci alla presenza delle massime autorità kiwaniane del territorio.

"Un club che è molto cresciuto da quando è stato fondato un anno e mezzo fa" ha sottolineato il presidente Delly Fabiano. "Le numerose adesioni testimoniano che il percorso da noi intrapreso è quello giusto. Sin dall’inizio il Kiwanis “Città degli Enotri” è riuscito a cogliere quelle che sono le esigenze di una società cambiata e in continua evoluzione, che ha bisogno dei club service ma in una veste rinnovata, in grado cioè di coniugare le tradizioni, che vanno sempre tutelate e difese perché rappresentano le nostre radici e la nostra identità, all’innovazione".

"E così, pur rimanendo fedeli alla nostra mission, che è quella della difesa dei diritti dei bambini, il nostro impegno è quello di contribuire a migliorare l’ambiente e la società in cui i più piccoli devono vivere" prosegue la nota. "Per questo abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e imprenditoriale, del parlamento europeo, del mondo universitario".

"Siamo riusciti ad avviare un importante lavoro sinergico per realizzare progetti che contribuiranno a costruire una società sempre più a misura di bambino. Ed è fondamentale anche il supporto degli organi d’informazione. Per noi, infatti, la comunicazione è fondamentale anche e soprattutto per rispondere alle esigenze di tutela dei più piccoli" prosegue. "Per questo abbiamo istituito il premio giornalistico conferito, quest’anno al presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri".

"In un mondo in continua evoluzione è sempre più necessario tutelare i minori dai rischi di una informazione non corretta. Abbiamo avviato un proficuo confronto con gli operatori dell’informazione della nostra terra. Vogliamo ringraziare i giornalisti per il lavoro che, con spirito di sacrificio, svolgono quotidianamente, senza mai venir meno alla loro deontologia professionale" viene ribadito in conclusione. "Anche per il prossimo anno sono diversi i progetti in cantiere che, ancora una volta, coinvolgeranno i giovani e le eccellenze del territorio che con il loro impegno contribuiscono a creare occasioni di sviluppo della nostra terra".