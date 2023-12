Controlli natalizi nella Piana di Gioia Tauro: denunciate una decina di persone

Una decina di persone sono state denunciate dai carabinieri di Gioia Tauro, per reati di diversa natura, nel contesto di una serie di controlli eseguiti negli ultimi giorni, nel corso delle festività natalizie.

In particolare, a Rosarno sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Palmi due soggetti per aver minacciato un terzo, mentre in un’altra occasione, una donna è stata denunciata per aver dichiarato delle false generalità.

Due deferimenti per quest’ultimo reato sono stati effettuati anche a Rizziconi; in uno di questi casi, altre tre persone presenti sono state invece denunciate per invasione di terreni in quanto avrebbero ammassato del legname su una via pubblica, impedendo il regolare flusso stradale.

La Radiomobile di Gioia Tauro, hanno deferito in stato di libertà un cittadino che, dopo aver avuto un incidente con la sua auto è stato traportato nell’ospedale di Polistena dove gli hanno accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, un quantitativo dunque superiore a quanto previsto dalla legge.

“Soprattutto in questi giorni di festa, dove è facile eccedere in pranzi e cene con parenti e amici, è opportuno tenere presente quanto previsto dalla legge circa i limiti di tollerabilità del consumo di alcol per garantire la sicurezza su strada”, ricordano i carabinieri.