Tragedia a Cropani. Fa colazione, gioca e poi s’accascia a terra: muore bimbo di due anni

Non c'è stato nulla da fare per un bambino di appena due anni morto questa mattina a Cropani Marina, nel catanzarese. Secondo quanto appreso sinora, il piccolo avrebbe fatto regolarmente colazione per poi mettersi a giocare, fino ad un improvviso malore che lo ha fatto accasciare a terra.

Immediata la richiesta di aiuto da parte della famiglia, di origine nigeriana ma da tempo residente in città. Sul posto sono celermente giunti i sanitari del 118, che purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo

Al momento sono in corso dei primi accertamenti sull'accaduto, e non si esclude un possibile problema cardiaco non noto.