È stata presentata la Stagione Teatrale 2024 del Comune di Cassano All’Ionio. Sei spettacoli che partiranno sabato 13 gennaio con Tutto il mondo è Calabrese di Gennaro Calabrese e si concluderanno dopo Pasqua, venerdì 19 aprile, con O…tello, O…io! con Francesco Paolantoni. Una stagione teatrale di livello che proietta il teatro cassanese tra i migliori luoghi di cultura calabrese anche nell’anno che è appena iniziato.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Giovanni Papasso, l'assessore con delega al Teatro, Elisa Fasanella, e il direttore artistico Andrea Solano. Presente ai lavori anche la giunta comunale al completo e l'altro rappresentante della Creativa Srl, l'associazione che organizza per conto del Comune la serie di spettacoli, Liborio Salerno.

"Nel nostro teatro comunale si esibiranno artisti di caratura nazionale. Sei spettacoli con un unico obiettivo, che poi è anche quello dell’intera amministrazione comunale: portare al centro dell’attenzione, in particolare delle nuove generazioni, la cultura e l’amore per il teatro" ha esordito l’assessore con delega al Teatro Elisa Fasanella nel corso della presentazione del cartellone.

"Il Teatro ha la responsabilità di attirare il pubblico, di scuoterne le coscienze e, quando possibile, di divertirlo. Ha il ruolo sociale di accompagnare la vita di una comunità intera, coinvolgendone tutte le generazioni" ha commentato il direttore artistico Andrea Solano. "E questa Stagione teatrale, con l'aggiunta di spettacoli mattutini dedicati agli studenti, e di spettacoli pomeridiani per i più piccoli e per le famiglie, raggiungerà l'interesse di un pubblico di ogni età. Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Cassano perché crede nell'alto valore formativo e sociale dell'azione teatrale e investe in essa. E la ringrazio per aver concesso a Creativa l'onere e soprattutto l'onore di riempire questo nostro meraviglioso Teatro Comunale di sogni, grandi personaggi, storie emozionanti e tanti sorrisi".

"Siamo partiti a gennaio per non creare sovrapposizioni tra il programma degli eventi natalizi e quelli della stagione teatrale" ha precisato il sindaco Giovanni Papasso. "Grazie al lavoro della Creativa di Andrea Solano e Liborio Salerno che ci supporta da qualche tempo in questo progetto stiamo riuscendo a portare nel nostro meraviglioso teatro comunale tantissima gente da fuori Cassano ed è quello a cui noi puntiamo per rilanciare la nostra città. Certo le attività culturali e teatrali per il 2024 non si fermeranno a questa stagione. Quest’anno puntiamo a far diventare Cassano, oltre che città cantiere, anche città della cultura. Motivo per cui lavoriamo per organizzare anche una stagione teatrale estiva a Sibari per puntare ancora di più sul turismo di qualità".