Al via la nuova stagione teatrale di Cassano: si parte già con un sold-out

È partita nel fine settimana con un ennesimo sold out e con i favori della critica e del pubblico la stagione teatrale Città di Cassano All’Ionio 2025. In scena è andata la pièce “La signora omicidi”, con Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini, regia di Guglielmo Ferro e con Mario Scaletta e Rosario Coppolino, è tratta dal celebre racconto di William Rose ed ispirato all’omonimo film di Mackendrick. Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale della Signora Omicidi.

È stata una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che ha fatto da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce ha poi smascherato. Nei panni della svampita e arzilla Signora Omicidi, la bravissima Paola Quattrini diretta da Guglielmo Ferro. Una commedia che ha divertito ed emozionato il pubblico che lo ha sottolineato con scroscianti applausi e copiose risate.

A salutare il pubblico e a celebrare l’inizio della nuova stagione teatrale riepilogando gli impegni portati avanti nel settore Teatro-Cultura, sono stati il sindaco Giovanni Papasso, l’assessore al Teatro, Elisa Fasanella, il vicesindaco Antonino Mungo, la consigliera con delega Carmen Gaudiano e il consigliere Giuseppe Graziadio. Presenti anche il Presidente del Consiglio Lino Notaristefano, il direttore artistico Andrea Solano della Creativa Srl, che cura l’organizzazione della rassegna, e il responsabile tecnico Liborio Salerno.

Prossimo appuntamento, in anteprima nazionale, ora venerdì 31 Gennaio quando toccherà a “Storie di uomini e di bestie” (di e con Giacomo Eva e Musicisti). Eva ha studiato con Mogol, vinto dischi multi-platino, scritto per Francesco Renga, partecipato a Xfactor e Amici. Giacomo Eva porta in teatro il suo nuovo inizio. Un album intenso con tante splendide cover. Emozioni autentiche.