Storie di Natale. Non può permettersi le medicine per la mamma malata, gliele comprano i carabinieri

Una storia degna dei migliori film di Natale, d’altronde il periodo è proprio quello giusto. Una vicenda che racconta come ancora una volta gli angeli esistano e che spesso indossino una divisa.

È la notte dello scorso Capodanno: mentre in tanti festeggiano spensierati tra leccornie e spumante, c’è qualcuno che non può permettersi nemmeno di comprare delle medicine e, cosa ancora più drammatica, di acquistarle per la mamma malata.

Decide così di chiedere aiuto. Preso coraggio prende il telefono e chiama la centrale operativa dei carabinieri di Reggio Calabria. Racconta di versare in serie difficoltà economiche, e quindi di non essere in grado di acquistare dei farmaci, regolarmente prescritti, per curare sua madre.

Dal tono apprensivo con cui comunicava il proprio disagio, l’operatore dall’altro capo del telefono, intuisce la difficolta e perde tempo inviando una pattuglia dell’Arma a casa dell’uomo per constatare la situazione.

I militari, giunti dopo poco nell’abitazione e spinti da un profondo spirito di solidarietà e vicinanza, non ci hanno pensato due volte: sono subito andati nella farmacia più vicina ed hanno comprato i farmaci per la donna ma, non solo, perché trovato aperto un negozio hanno acquistato anche alcuni generi alimentari per assicurare ad entrambi un pasto caldo per la serata.

Una volta consegnato quanto comprato, i carabinieri hanno ricevuto sentimenti di profonda stima e gratitudine per il generoso gesto.