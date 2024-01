Anziana sola in casa non risponde, arrivano i vigilfuoco: ritrovata sana e salva

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale per constatare le condizioni di un’anziana che vive da sola in un appartamento posto al sesto piano di Via Medaglie d’Oro a Cosenza.

A lanciate l’allarme è stata un’amica della donna che da ieri ha tentato invano di mettersi in contatto con quest’ultima senza ricevere alcuna risposta.

Così è passata anche da casa dell’anziana, ma senza nessun riscontro: da qui la decisine di chiamare il 115 con i vigili del fuoco che sono prontamente giunti sul posto e con un’autoscala hanno raggiunto il balcone della donna che dopo alcuni lunghi minuti di apprensione ha aperto ai soccorritori che l’hanno dunque ritrovata sana e salva.