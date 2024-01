Camigliatello. Gli trovano in casa un centinaio di funghi allucinogeni, arrestato

È stato pizzicato con ben 109 funghi allucinogeni e per questo sono scattate le manette per un 48enne di Camigliatello Silano, il cui arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Cosenza, così come richiesto dalla Procura locale, con la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. All’uomo si contesta la detenzione di stupefacenti.

Sono stati i Carabinieri della stazione locale a fare la scoperta, durante una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’indagato nella cui abitazione, in due barattoli in vetro, hanno trovato un bilancino elettronico di precisione ed i funghi che dagli accertamenti è poi emerso contenessero psilocina, un principio attivo stupefacente inserito nella tabella normativa degli allucinogeni.