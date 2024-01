Il maltempo provoca disservizi agli impianti idrici, disagi in diverse città calabresi

Il maltempo che si è abbattuto da questa notte sulla Calabria (QUI) sta causando alcuni disservizi elettrici agli impianti della Sorical, la società che si occupa della gestione della risorsa idrica regionale.

In particolare si è fermato l’impianto di potabilizzazione Santa Domenica che alimenta la città di Catanzaro. Una squadra di tecnici è già intervenuta per ripristinare il guasto alla cabina elettrica.

Sempre nel catanzarese, poi, un altro guasto elettrico si è verificato all’impianto di rilancio Marmore Giardinelli che alimenta i comuni di Girifalco e Cortale.

Stessa problematica all’impianto di sollevamento Pettogallico per la zona di Sambatello: in questo caso è stata attivata la richiesta di intervento a Enel Distribuzione perché il guasto è sulla linea di distribuzione.

Nella giornata di ieri, sabato 6 gennaio, anche l’impianto Molina di Scalea ha subito un guasto elettrico ma che è stato prontamente riparato.

Fermi per l’alta torbidità dell’acqua in ingresso gli impianti di potabilizzazione Casali che alimenta i comuni di Spezzano Sila, Casali del Manco, Celico e Pietrafitta; così come fermo è anche l’Ipot Trionto Sila Greca che alimenta San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Acri e Luzzi. Le due strutture saranno predisposte al riavvio del processo di potabilizzazione non appena rientreranno i parametri di alta torbidità.