Statale 18, Anas informa: riaperto in parte tratto interessato da frana ad Amantea

Ha riaperto al transito il tratto di Statale 18 interessato da uno smottamento sul finire di dicembre, ma solo per i veicoli leggeri: lo rende noto l'Anas, che ha annunciato di aver ultimato i lavori preliminari di messa in sicurezza del tratto stradale in località Principessa di Campora San Giovanni.

Il tratto di strada ha parzialmente ceduto dopo le forti mareggiate dei giorni scorsi, e per via precauzionale il passaggio era stato regolamentato con un impianto semaforico. Questo è ora stato rimosso, e dunque le auto ed i veicoli leggeri potranno circolare liberamente in entrambi i sensi di marcia.

Discorso diverso invece per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate. Per loro il transito è ancora vietato tra i chilometri 350 e 360, e lo sarà almeno fino al prossimo 29 marzo.