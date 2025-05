Statale 18, dopo i lavori di riqualificazione riapre la galleria Coreca

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

L’Anas ha completato gli interventi di riqualificazione strutturale della galleria Coreca, sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore' nel territorio comunale di Amantea, in provincia di Cosenza.

I lavori hanno riguardato la ricostruzione integrale della calotta strutturale della struttura, la riqualificazione delle opere idrauliche, l'adeguamento degli impianti tecnologici e di illuminazione, oltre che il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale lungo l'intera estesa dell'intervento.

Interventi che sono stati finalizzati a garantire un sensibile miglioramento del livello di servizio, in condizioni di sicurezza e di confort per i veicoli in transito lungo un’infrastruttura considerata strategica, lunga circa un chilometro, e di fondamentale importanza per la costa tirrenica.

Per la realizzazione delle opere è stato impiegato un investimento di oltre 10 milioni euro; altro due milioni sono stati invece necessari per l'adeguamento degli impianti tecnologici e dell’illuminazione interna alla galleria.

Alla riapertura hanno partecipato il responsabile Area Gestione Calabria dell’azienda, Domenico Curcio, i tecnici e l’impresa esecutrice, il sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, l’Assessore Mario Gagliardi e il consigliere Giacomo Perri.