Amantea. Lavori notturni nella galleria Coreca, limitazioni sulla Ss 18

La galleria Coreca sulla Ss 18

Come anticipato in occasione della recente apertura al traffico della galleria Coreca (QUI), per eseguire le lavorazioni di dettaglio relative agli impianti tecnologici già installati, a partire da domani, lunedì 23, e fino a venerdì prossimo, 27 giugno, con eventuale prolungamento nei giorni feriali successivi, si rendono necessarie alcune limitazioni al transito sulla SS 18 nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza.

Per limitare i disagi alla circolazione, l’Anas eseguirà gli interventi esclusivamente di notte, con la chiusura della galleria nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e in dipendenza delle esigenze esecutive, come già sperimentato per la Galleria Limina lungo la SS 682. Il traffico veicolare verrà deviato sulla viabilità comunale “Coreca località Tonnara” (con un by pass).

La galleria Coreca sulla SS18 è dotata, oltre che di impianti di illuminazione e di vie di esodo, anche di ventilatori, impianto antincendio, colonnine SOS, telecamere, pannelli a messaggio variabile e semafori.

La conclusione degli interventi consentirà di completare il collegamento in fibra ottica, con la Sala Operativa Anas, di tali dotazioni impiantistiche per la loro gestione e controllo anche da remoto.