Co-Ro. Continua a frequentare pregiudicati, dalla messa in prova passa al carcere

I Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Centro hanno arrestato ieri un noto pregiudicato che era stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendo scontare alcuni mesi di carcere per un cumulo di vecchie condanne.

Nonostante la durata limitata del provvedimento l’uomo, conosciuto da tempo dalle Forze dell’Ordine, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni.

I militari hanno infatti documentato come fosse solito associarsi a pregiudicati e frequentare luoghi di ritrovo non compatibili con l’espiazione del provvedimento. Inoltre, di recente, era rimasto coinvolto in un sinistro rifiutandosi anche di sottoporsi all’esame dell’alcooltest.

Una serie di motivi che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza di Cosenza a revocargli la concessione della misura alternativa, con il conseguente ripristino immediato della detenzione in carcere. Per questa ragione è stato immediatamente arrestato ed associato al carcere di Castrovillari.