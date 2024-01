Crotone. Insospettisce una Volante, perquisita casa gli trovano la marijuana

Un 33enne crotonese è finito in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo che una pattuglia delle Volanti della polizia lo ha trovato con 45 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli agenti erano impegnati in un consueto servizio in località Cantorato, quando hanno notato l’uomo, già noto conosciuto per i suoi pregiudizi specifici, mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione del suo appartamento.

I poliziotti si sono però insospettiti per l’atteggiamento giudicato particolarmente guardingo del 33enne alla vista della volante, ed hanno così deciso di perquisire la sua casa, all’interno della quale hanno poi ritrovato la droga.