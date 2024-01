‘Ndrangheta, droga e armi: blitz nel catanzarese, venti fermi

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Dalle prime ore di quest’oggi, lunedì 15 gennaio, la Polizia di stato di Catanzaro ha eseguito un’operazione con la quale ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto venti persone indagate, a vario titolo, per le ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e al traffico di armi con l’aggravante mafiosa, oltre che per porto e detenzione illegale di armi da fuoco, in materia di droga ed altri gravi reati.

Il decreto è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo sulla base della ritenuta sussistenza del pericolo di fuga e di gravi indizi raccolti a carico dei soggetti coinvolti.

Altri dettagli saranno resi noti dagli inquirenti nel corso di una conferenza che si svolgerà alle 10.30 nei nuovi locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

(notizia in aggiornamento)