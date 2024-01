Statale 18, morto uno dei feriti coinvolti nell’incidente

Non c'è stato nulla da fare per Marco Casella, coinvolto nella giornata di ieri in un grave incidente stradale (LEGGI) avvenuto lungo la Statale 18, in prossimità di Cetraro. Le condizioni del trentatreenne erano parse subito molto gravi, e purtroppo questa notte è deceduto nell'ospedale di Cosenza.

Nonostante il pronto intervento del personale medico, le condizioni dell'uomo erano apparse subito come molto delicate, richiedendo un trasferimento d'urgenza presso l'Annunziata di Cosenza. Nonostante le cure e gli interventi, sarebbe deceduto nel corso della notte a causa delle gravi ferite riportate.