Scuola. La docente crotonese Ornella Pegoraro tra gli esperti del Team Europe Direct

Ornella Pegoraro

Un nuovo membro entra a far parte della rete Team Europe Direct: si tratta di Ornella Pegoraro, docente dell’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone, già Ambasciatrice Erasmus+ Scuola/EDA Calabria, dopo una selezione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

La rete Ted, istituita garantendo la copertura geografica e l’equilibrio di genere, è costituita da comunicatori indipendenti, esperti di temi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di fornire al pubblico informazioni fattuali, obiettive e non distorte sull’Unione Europea e sulle sue politiche, attraverso metodi di democrazia partecipativa, essendo presenti sui social media, stimolando il dibattito sull’Ue.

I membri del Team intervengono su richiesta o con approvazione della Commissione, in dibattiti, conferenze, seminari, eventi, panel, sessioni di formazione, trasmissioni radiotelevisive, pubblicazioni di articoli di giornale, ecc., prendendo parte alla vita democratica della comunità.

Inoltre, collaborano con i centri Europe Direct e i Centri di Documentazione Europea negli Stati Membri, fornendo anche dei feedback su questioni che interessano i cittadini riguardo le politiche europee.

La prima attività della nuova rete ha riguardato un webinar in lingua inglese, organizzato dalla Commissione europea, diretto ad illustrare il portale “Have Your Say”, la nuova Piattaforma e “sportello unico” per il coinvolgimento dei cittadini a livello europeo, in cui essi possono condividere le loro opinioni sulle nuove politiche e sulla legislazione vigente dell'UE.