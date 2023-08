Scuola. Al Pertini-Santoni di Crotone un assistente linguistico della Commissione Fulbright

Proseguono i riconoscimenti in ambito internazionale per l’Istituto “Pertini-Santoni” di Crotone, diretto dalla dirigente Annamaria Maltese, con una novità che arriva dagli Stati Uniti: la scuola è infatti tra le poche selezionate nel Sud Italia e nelle Isole per l’assegnazione di un assistente linguistico della Commissione Filbright, una borsista, giovane laureata statunitense che affiancherà i docenti di lingua inglese settimanalmente nelle classi per il prossimo anno scolastico.

Il Programma Fulbright è stato ideato nel 1946 dal Senatore statunitense J. William Fulbright per favorire il processo di pace attraverso lo scambio di idee e cultura tra gli Usa e le altre nazioni del mondo.

In Italia promuove opportunità di studio, ricerca e insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso l’offerta di borse di studio per cittadini italiani e statunitensi.

Questa iniziativa è ritenuta di particolare interesse in quanto offre agli studenti del nostro paese la possibilità di migliorare significativamente la conoscenza della lingua inglese grazie alla presenza di assistenti di madrelingua, come pure l’opportunità di approfondire aspetti delle realtà socioculturali degli Stati Uniti, anche in relazione all’Italia.

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Le attività da svolgere secondo una programmazione con obiettivi didattici e formativi ben definiti, saranno prevalentemente e prioritariamente orientate alla conversazione in lingua inglese e a tematiche legate alla lingua e cultura americana, ricoprendo la borsista il ruolo di Ambasciatrice del proprio paese, gli Stati Uniti.

Nell’Istituto crotonese i destinatari dell’intervento, come previsto dal bando di selezione, saranno 16 classi del triennio dell’indirizzo tecnico e professionale, privilegiando in primis quelle dell’indirizzo Turistico.

La borsista assegnata, proveniente da Chicago, sarà supportata da due tutor di entrambe le sedi dell’Istituto, la Referente e Ambasciatrice Erasmus+ Ornella Pegoraro per la sede Pertini e Chiara Calabrò per la sede Santoni, che avranno il compito di facilitare l’inserimento della borsista nella comunità scolastica e di coordinarne l’attività didattica.

Pertanto, già nella pausa estiva, fervono i preparativi per l’accoglienza della giovane statunitense, che sarà a Crotone il prossimo 5 ottobre e sarà in servizio per tutto l’anno scolastico.