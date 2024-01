Migranti in balia di onde alte 4 metri e venti a 35 nodi, chiesto lo sbarco a Crotone

Il maltempo che sta imperversando sul Mediterraneo non ferma i viaggi della speranza. Un nuovo arrivo di migranti potrebbe difatti avvenire nel pomeriggio di oggi nel porto di Crotone.

Il carico di vite umane, 57 persone in tutto, tra cui cinque minorenni, sta viaggiando a bordo della nave dell’organizzazione Open Arms (che li ha soccorsi in acque internazionali su tre piccole imbarcazioni), in direzione di Brindisi, in Puglia, ma date le condizioni meteo marine decisamente avverse, con onde alte anche 4 metri e venti che spirano fino a 35 nodi, l’Ong ha richiesto l’autorizzazione per un porto più vicino.

L’unità, al momento in cui scriviamo, si trova infatti a meno di una trentina di miglia dalla città pitagorica, e la Capitaneria locale chiamata a decidere di autorizzarne lo sbarco, lo ha fatto poco dopo le 13:30 consentendo all'unità dell'Ong di far rotta proprio verso il molo Giunti di Crotone, dove potrebbe arrrivare intorno alle 17.



Al loro arrivo i migranti troveranno ad accoglierli, quindi, il consueto dispositivo che viene predisposto in questi casi dalla Prefettura locale e messo in campo dalle forze dell’ordine e dai volontari della Croce Rossa. Gli stranieri, una volta scesi a terra, saranno presumibilmente ospitati nel Cara di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.

(in aggiornamento)