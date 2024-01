Sbarcati a Crotone i migranti salvati dalla Open Arms, anche cinque minori

Ha attraccato nel porto di Crotone intorno alle ore 16.30 la nave Open Arms con a bordo 57 persone, tra cui cinque bambini accompagnati (QUI). Non poche difficoltà di arrivo a causa del maltempo e del mare molto mosso.

I migranti sono tutti uomini e provengono da Pakistan, Bangladesh e Siria e se ne contano dodici con scabbia.

Il natante - che inizialmente era diretto a Brindisi - aveva richiesto l’autorizzazione a sbarcare in un porto più vicino per via, appunto, delle condizioni metereologiche avverse.



Sul posto presenti le Forze dell'ordine e la Croce Rossa per tutte le operazioni del caso su coordinamento della Prefettura.