Notte di fuoco a Corigliano-Rossano: distrutte tre auto, s’indaga sulle cause

Notte di fuoco, quella appena trascorsa, a Corigliano-Rossano, dove un incendio ha interessato ancora una volta della auto, in questo caso tre vetture.

Il rogo si è sviluppato in Via Giacomo Matteotti, non lontano dall’ufficio delle Poste di Corigliano scalo, intorno alle 2 e sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano.

Le fiamme sono state così estinte evitando che si propagassero alle abitazione vicine e alle altre auto parcheggiate sulla stessa via, ma non prima, purtroppo, che le vetture interessate fossero completamente danneggiate.

Da quanto finora appreso l’incendio sarebbe partito da una delle tre auto, di proprietà di un uomo incensurato del posto, ed avrebbero poi coinvolto le altre.

Sul posto presenti i carabinieri che stanno indagando per comprendere l’esatta causa del fuoco, ovvimente nessuna ipotesi al momento viene esclusa.