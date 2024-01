Bonifica, il commissario Errigo chiede sopralluogo tecnico conoscitivo nelle aree del Sin

Emilio Errigo

Il Commissario del Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara Emilio Errigo ha chiesto un sopralluogo tecnico conoscitivo congiunto nelle aree contaminate. Inervento richiesto al Ministero della Difesa e da svolgersi assieme alla componente ambientale dei Carabinieri. Si tratta del primo atto concreto dopo la formale richiesta riguardante l'impiego delle forze armate (LEGGI) per ultimare le operazioni di bonifica.

Lo stesso generale ribadisce che il risanamento del Sin di Crotone è "la condicio sine qua non per poter passare alla fase successiva", e che dunque è necessario "accellerare e promuovere la bonifica del sito contaminato" ma anche la "conoscenza dei luoghi, degli attori coinvolti a vario titolo, cosa è stato fatto e cosa si deve fare".

"Il duro lavoro che ci attende, iniziato poco più di tre mesi fa, mi ha fatto capire che bisogna procedere in modo celere ma con le dovute cautele" ha commentato il Commissario. "Sento il dovere morale e istituzionale, di esprimere gratitudine e riconoscenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, al Prefetto, al Sindaco, al Presidente della Provincia, a tutte le forze politiche, sindacali e gli ordini professionali, nessuno escluso. Il loro importantissimo contributo di pensiero, sostegno e vicinanza mi supporta nel non facile compito a me assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assicurare il diritto alla salute, all'ambiente salubre e per migliorare la qualità della vita ai cittadini e abitanti delle città di Crotone, Cassano allo Ionio e Cerchiara di Calabria".

"Operare in modo trasparente per promuovere un risanamento globale e, ove fosse possibile, promuovere il rilancio della intero territorio dal punto di vista mediatico ed economico condividendo i miei sforzi con più persone possibili: cittadini, giornalisti, pescatori, Forze dell’ordine, uomini di chiesa, alte cariche pubbliche rimanendo sempre in contatto diretto, con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che segue con particolare attenzione e interesse istituzionale la storica e attualissima problematica del Sin, anche attraverso specifici incontri congiunti, promossi dal Direttore Generale Salvatore Siviglia, presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria”.

"È mia intenzione informare periodicamente sull’azione commissariale; il mio lavoro potrà dirsi efficace se dentro ognuno di voi rinascerà la speranza, la voglia di non sottomettersi al destino e l’orgoglio di essere crotonesi" afferma in conclusione. "Crotone si dovrà svegliare con il sorriso; è questo il mio impegno, finché sarò Commissario Straordinario Delegato alla bonifica del danno ambientale".